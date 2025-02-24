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 | Berrak Arican

Donald Trump son noktayı koyacak! İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biteceği tarih

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitirebileceğine dair sözleri eyleme geçmeye başladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, barış için kritik haftayı açıkladı ve savaşın son bulabileceğini söyledi.

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Donald Trump son noktayı koyacak! İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biteceği tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 09:34

Donald Trump, ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Rusya-Ukrayna Savaşı için harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda ABD ve Rusya heyetleri bir araya geldi. Trump ise hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Sürekli olarak savaşı bitireceğinden emin sözlerle ön plana çıkan Trump'ın bu hafta son noktayı koyacağı öne sürüldü.

SAVAŞ BU HAFTA SON BULABİLİR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi ve burada savaşa dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürmeye odaklı olduklarını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi.

ABD'NİN HARCAMALARI TELAFİ EDİLECEK

Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade eden Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin "harcamalarını telafi edebileceğini" söyledi.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında yapılacak olası anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli olduğunun altını çizdi.

TRUMP'IN GÖZÜ UKRAYNA'NIN KIYMETLİ MADENLERİNDE

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını ülkesiyle yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı nasıl başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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