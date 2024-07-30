Donald Trump suikast girişiminin ardından bandajsız görüntülendi: Kafalar yeniden karıştı

30 Temmuz 2024 08:59 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:20

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez bandajsız olarak görüntülendi. Suikastın ardından kulağında büyük beyaz bir bandaj ile kameralar karşısına çıkan Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'daki evinde yaptığı görüşmeyle son hali basına servis edildi.

TRUMP'IN SUİKAST GİRİŞİMİNE DAİR ŞÜPHELER ARTTI

Donald Trump'ın yeni görüntülerinde kimsenin dikkatinden kaçmayan ise kulağında herhangi bir yara izi ya da dikiş olmamasıydı. Trump'ın kulağı neredeyse hiç yara almamış gibi görünüyordu. Bir fotoğrafta ise Trump, Netanyahu'ya kulağının kurşunla vurulduğu yeri gösterirken görülüyordu.

Trump'ın suikast girişimine dair şüpheler henüz ortadan kalkmamışken kulağında gözle görülür bir izin bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

''KULAĞINDAKİ YARA İZLERİ YA DA DİKİŞLER NEREDE?''

Bir kişi sosyal medya plaftormu X'te Trump'ın yeni görüntüsünü paylaştı ve şunları yazdı

''Donald Trump, suikast girişiminden bu yana ilk kez bugün sağ kulağında bandaj olmadan ve tamamen iyileşmiş bir şekilde ortaya çıktı.''

Bir diğer kullanıcı ise ''Trump'ın kulağındaki kurşun yarası çok çabuk iyileşti... Neredeyse kurşun ya da şarapnel bile isabet etmemiş gibi görünüyor.'' ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Bir diğer kullanıcı ise şunları söyledi:

''Ronny Jackson, kurşunun Trump'ın kulağının 2 cm'lik kısmını kopardığını iddia etmemiş miydi? Dikişler ve yara izleri nerede?''