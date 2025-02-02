Donald Trump ticaret savaşının fitilini yaktı! Kanada, Meksika ve Çin misilleme kararı aldı

02 Şubat 2025 08:10 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:28

ABD Başkanı Donald Trump Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi içeren kararnameyi imzaladı. Böylece en büyük ticari ortaklarıyla istikrarsızlaştırıcı bir ticaret savaşına zemin hazırlarken, 3 ülkeden ardı ardına misilleme açıklaması geldi

Trump bir seçim vaadini daha gerçekleştirdi: 3 ülkeye karşı kararı imzaladı

Trump bir seçim vaadini daha gerçekleştirdi: 3 ülkeye karşı kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Meksika, Kanada ve Çin'e ağır gümrük vergileri uygulayarak, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarıyla istikrarsızlaştırıcı bir ticaret savaşının zeminini hazırladı. Trump, Florida eyaletine bağlı Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago'dan, Kanada ve Meksika'dan gelen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç başkanlık kararnamesine imza attı; Kanada'nın enerji ürünleri ihracatına ise yüzde 10 oranında daha düşük bir gümrük vergisi getirildi. Trump ayrıca Çin ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi.

ART ARDA MİSİLLEME AÇIKLAMALARI

Trump'un vergi kararı sonrası konunun muhatabı 3 ülkeden ardı ardına misilleme açıklaması geldi. Kanada, Başbakan Justin Trudeau'nun 155 milyar dolar değerindeki Amerikan mallarına yüzde 25 oranında misilleme vergisi uygulayacağını söyledi.

Trudeau, misilleme tarifelerinin Amerikan birası, şarap ve viski gibi günlük tüketim malları, portakal suyu gibi meyve ve meyve sularının yanı sıra sebzeler, parfümler, giyim ve ayakkabılar, ev aletleri, mobilyalar ve spor ekipmanlarını kapsayacağını belirtti.

SHEINBAUM: TALİMAT VERDİM

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ABD'nin Meksika'dan gelen mallara genel vergiler koymasının ardından, ülkesinin çıkarlarını korumak için ekonomi bakanına gümrük vergisi ve gümrük vergisi dışı önlemler uygulanması talimatını verdiğini söyledi .

Sheinbaum, X'te yayımladığı uzun yazıda, hükümetinin kuzey komşusuyla çatışma değil, işbirliği ve diyalog aradığını vurguladı.

ÇİN: BU SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ

Çin hükümeti ise, Trump yönetiminin Çin ithalatına uzun süredir tehdit ettiği yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulamasını kınadı ve derinleşen bir çatışmayı önleyebilecek ABD ile görüşmelere kapıyı açık bırakacakları duyurdu.

Maliye ve Ticaret bakanlıkları da Pekin'in Dünya Ticaret Örgütü'nde Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerine itiraz edeceğini ve Salı günü yürürlüğe girecek olan vergiye yanıt olarak belirtilmeyen "karşı önlemler" alacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, haftalardır Pekin'in ticaret savaşında kazanan olmayacağına inandığını söyledi

ENLFASYON ARTACAK MI?

Bu adım, ABD'nin en büyük üç ticaret ortağıyla iş yapmanın maliyetini artıracak ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir ticaret savaşının başlangıcına işaret edebilir. Nitekim ABD ithalatının üçte birinden fazlası Kanada, Meksika ve Çin'den sağlanıyor.

Kanada enerji ürünlerine uygulanan yüzde 10'luk düşük gümrük vergisi oranı, gümrük vergilerinin daha yüksek gaz fiyatlarına yol açabileceğinin örtülü bir kabulü gibi görünüyor. Trump yönetimi yetkilileri, tarifelerin enflasyonu artırmayacağını savunuyor.