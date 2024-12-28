Donald Trump TikTok yasası için mahkemeye başvurdu

28 Aralık 2024 05:57 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 05:59

Donald Trump, TikTok’un ABD’de yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe giriş tarihine itiraz ederek sürecin ertelenmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Göreve başlamasından bir gün önce uygulanması planlanan yasa, Trump’ın çözüm bulma girişimlerini zora sokabilir.

ABD’nin yeni başkanı olarak 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Donald Trump​, TikTok’un ABD’de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanma tarihinin ertelenmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulundu. Yasa, Trump’ın göreve başlamasından bir gün önce yürürlüğe girecek şekilde planlanmıştı.

TRUMP, YÜKSEK MAHKEME​'YE BAŞVURDU

Trump’ın avukatı John Sauer, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın yürürlüğe girmesinin ertelenmesi talebinin Yüksek Mahkeme’ye iletildiğini duyurdu. Sauer, TikTok’un ABD’de yasaklanmasına karşı olduklarını ve bu sorunun daha kapsamlı şekilde ele alınabilmesi için mahkemenin süreci uzatması gerektiğini vurguladı. Sauer, "Başkan Trump, TikTok’un ABD’de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor." dedi.

TİKTOK TARTIŞMALARI

ABD​ yönetimi, TikTok’un ABD’li kullanıcı bilgilerini Çin hükümetine ulaştırabileceği gerekçesiyle platformun ya bir ABD firması tarafından satın alınmasını ya da yasaklanmasını talep etmişti. Mart 2024’te Kongre’den geçen yasa tasarısı, Başkan Joe Biden tarafından imzalanmış ve TikTok’a 19 Ocak 2025’e kadar ABD’li bir firmaya satılması için süre verilmişti. Satış gerçekleşmezse platformun ülkede tamamen yasaklanacağı belirtilmişti. TikTok’un Hukuki Mücadelesi TikTok​, bu kararı ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1. Maddesi’ne ve ABD’nin "açık internet" politikalarına aykırı bulmuş, yasanın iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ancak mahkeme, TikTok’un yasağa karşı yaptığı itirazı reddederek yasanın uygulanmasının önünü açtı. Trump’ın İtirazı ve Yeni Süreç Seçim kampanyası sırasında TikTok yasağına karşı olduğunu belirten Trump, görevi devralacağı tarihten bir gün önce yürürlüğe girecek yasa nedeniyle devreye girerek Yüksek Mahkeme’den süre uzatımı talep etti. Trump, yasağın uygulanmasının ertelenmesiyle sorunu siyasi yollarla çözme fırsatını değerlendirmek istiyor.