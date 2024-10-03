Donald Trump adresi şaşırdı! Türk kullanıcıyı paylaşıp oy istedi: Gencin verdiği yanıt olay oldu
Amerika Birleşik Devletleri Başbakan Adayı Donald Trump, bir Türk X kullanıcısını etiketleyerek tweet attı. Trump, Türk kullanıcıdan ABD seçimleri için oy istedi. 'Amhar' isimli kullanıcı ise gönderi karşısında şaşkına döndü.
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Kasım 2024’te Başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Demokrat Parti Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti ise Donald Trump’ı aday gösterdi. 2 aday arasında başkanlık seçimi iyice kızıştı, söylemler ve açıklamalar sertleşti. Sosyal medya platformu X'de oldukça aktif olan Donald Trump'ın son paylaşımı ise gündem oldu.
TÜRK KULLANICIDAN OY İSTEDİ
Başkan adayı Trump, 'Amhar' isimli Türk kullanıcıyı etiketleyerek tweet attı.
5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler için oy isteyen Trump, Türk kullanıcıları şaşkına çevirdi.
Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.
PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Trump'ın kendisini paylaştığını gören genç ise "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.