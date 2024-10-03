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Donald Trump adresi şaşırdı! Türk kullanıcıyı paylaşıp oy istedi: Gencin verdiği yanıt olay oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:35
Donald Trump adresi şaşırdı! Türk kullanıcıyı paylaşıp oy istedi: Gencin verdiği yanıt olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başbakan Adayı Donald Trump, bir Türk X kullanıcısını etiketleyerek tweet attı. Trump, Türk kullanıcıdan ABD seçimleri için oy istedi. 'Amhar' isimli kullanıcı ise gönderi karşısında şaşkına döndü.

Amerika Birleşik Devletleri​, 5 Kasım 2024’te Başkanlık seçimi​ için sandık başına gidecek. Demokrat Parti Kamala Harris​, Cumhuriyetçi Parti ise Donald Trump’ı aday gösterdi. 2 aday arasında başkanlık seçimi iyice kızıştı, söylemler ve açıklamalar sertleşti. Sosyal medya platformu X'de oldukça aktif olan Donald Trump​'ın son paylaşımı ise gündem oldu.Donald Trump adresi şaşırdı! Türk kullanıcıyı paylaşıp oy istedi! Gencin verdiği yanıt olay oldu - 1. Resim

TÜRK KULLANICIDAN OY İSTEDİ 

Başkan adayı Trump, 'Amhar' isimli Türk kullanıcıyı etiketleyerek tweet attı. 

5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimler için oy isteyen Trump, Türk kullanıcıları şaşkına çevirdi. 

Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.

PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Trump'ın kendisini paylaştığını gören genç ise "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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