Donald Trump ve Kamala Harris yarışında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama tarafını seçti

26 Temmuz 2024 13:02 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:18

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışında Demokratlardan Kamala Harris, Cumhuriyetçilerden Donald Trump karşı karşıya gelecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle, eski Başkan Barack Obama'nın kimi destekleyeceği merak ediliyordu. Obama, eşi Michelle Obama ile kimi destekleyeceğine dair bir video yayınlayarak merakları giderdi.

BARACK OBAMA KAMALA HARRIS'İ DESTEKLİYOR

Barack Obama, sosyal medya platformu X'te Demokratların adayı Kamala Harris ile yaptığı telefon konuşmasını paylaştı. Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık." dedi.

Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli." diyerek, teşekkür etti.

JOE BIDEN'IN SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMESİ

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz, X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.