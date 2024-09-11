Donald Trump ve Kamala Harris'in tarihi gecesi! El sıkışırken neler fısıldadıkları ortaya çıktı

11 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:54

Donald Trump ve Kamala Harris münazara için canlı yayında karşı karşıya geldi. Harris tokalaşmak için Donald Trump'a yaklaştı. İkilinin arasında geçen diyalog ise merak konusu olmuştu. Neler konuşulduğu ortaya çıktı.

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ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak 60. başkanlık seçiminde yarışacak olan Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. ABD başta olmak üzere tüm dünyanın ekranlara kitlendiği canlı yayında herkesin merak ettiği bir an yaşandı.

Kamala Harris ve Donald Trump münazara sahnesine çıktıktan saniyeler sonra garip bir tokalaşmayla soğuk bir hava estirdi. Harris, Trump'ın yanına giderek elini sıktı ve Trump'ın sürekli yanlış telaffuz ettiği ismi sebebiyle kendini tanıttı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Donald Trump'a, “Ben Kamala Harris. İyi bir münazara geçirelim.” dedi. Onun varlığı karşısında şok olmuş görünen Donald Trump, “Sizi görmek güzel. İyi eğlenceler” dedi.

HILLARY CLINTON SONRASI İLK TOKALAŞMA

Başkan adayları sahneye çıktıktan birkaç dakika sonra kürsülerine doğru ilerlerken Kamala Harris, Donald Trump'ın tereddüt etmesinin ardından kendisini tanıtmak üzere Trump'ın yanına gitti. Bu hareket, Trump'ın Hilary Clinton ile sahnede mücadele etmesinden bu yana bir münazaradaki ilk tokalaşma oldu.

Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'in gerçek adını öğrenmek istemediğini geçen ay bir mitingde itiraf ederek, “Bu konuda endişelenme. Ne söylediğimin bir önemi yok. Yanlış telaffuz edip etmemem umurumda değil. Daha az umursayamazdım.” ifadelerini kullanmıştı.