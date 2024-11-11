Donald Trump ve Vladimir Putin görüştü! Dünyanın beklediği konuşmada Rus lidere Ukrayna çağrısı

11 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:59

ABD'deki başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşme gerçekleşti. Trump, Putin ile telefonda görüştü ve Ukrayna konusunda çağrıda bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçilerden Donald Trump ile Demokratlardan Kamala Harris arasındaki seçim yarışından Trump zaferle çıktı. Tüm gözler Trump'tayken dünyanın beklediği görüşme gerçekleşti. ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

TRUMP'TAN PUTİN'E 'UKRAYNA' ÇAĞRISI

ABD medyasından The Washington Post, iki liderin 7 Kasım'da telefon görüşmesi yaptığını yazdı. Görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi. Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

TRUMP: SAVAŞLARI BİTİRECEĞİM

Ukrayna yönetiminin bilgilendirildiği telefon görüşmesinde, Putin'in Trump'ı başkanlık zaferinden dolayı tebrik ettiği bilgisi de yer aldı.

Öte yandan Trump, seçim yarışı sürecinde Rusya-Ukrayna savaşını 'hemen' bitirebileceğini söylemişti. Trump, seçimin ardından yaptığı zafer konuşmasında da savaşları bitireceğini dile getirmişti.