Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

09 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:44

ABD'li gazeteci Bob Woodward, dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Woodward, "Savaş" adlı kitabında Donald Trump'ın görev süresi bittikten sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile 7 kez "gizli" görüşme yaptığını öne sürdü. Woodward, Trump'ın 2020 yılında covid salgınının en yoğun olduğu dönemde Putin'e gizlice Covid-19 test kitleri hediye ettiğini de yazdı.

ABD’li gazeteci Bob Woodward'ın 15 Ekim’de yayımlanacak “Savaş” adlı kitabının bazı bölümleri The Washington Post’ta yayımlandı. Wooodward'ın kitabında yer verdiği bir iddia ise dünya gündemine bomba gibi düştü. Woodward, ABD​ Başkanı Donald Trump​ ile Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ arasındaki gizli görüşmelere dair bilgilere yer verdi. Woodwartd, "Savaş" adlı kitabında Donald Trump'ın görev süresi bittikten sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile 7 kez "özel" görüşme yaptığını öne sürdü.

Woodward ayrıca Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemde 2020 yılında koronavirüs pandemisinin en yoğun olduğu zamanlarda Putin’e gizlice koronavirüs test kiti gönderdiğini de yazdı.

"KİMSEYE SÖYLEME BANA DEĞİL, SANA KIZARLAR"

Putin’in testleri kabul ettiği ve Trump’tan bu yardımı gizli tutmasını istediğini belirten Woodward, Putin'in Trump’a, "Bunu kimseye söyleme, çünkü insanlar bana değil, sana kızacaklar" dediğini iddia etti.

PUTİN İLE GÖRÜŞÜRKEN YARDIMCISINI ODADAN KOVDU

Trump’ın başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da Putin ile 7 kez özel telefon görüşmesi yaptığı, hatta 2024 yılının başlarında Florida’daki Mar-a-Lago malikanesindeki ofisinde Putin ile özel bir görüşme yapmak için yardımcısını odadan kovduğu aktarıldı.

TRUMP VE KREMLİN BU İDDİALARI YALANLADI

Dünya gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Trump'tan açıklama geldi. Twump, Putin ile gizli görüşmeler yaptığı iddialarını reddederek, Woodward’ı “kötü bir hikaye anlatıcısı” ve "aklını kaçırmış" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu iddiaların doğru olmadığını aktardı.