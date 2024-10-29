Donald Trump yanlılarını çileden çıkaracak olay: Kritik başkanlık seçimi öncesinde ironik 'dışkı' anıt!

29 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:42

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan Kongre baskınının isyancıları için 'dışkı' şeklinde bir anıt tam Beyaz Saray'ın karşısına konuldu. Anıtın ironi olarak ise Kongre isyancılarını 'onurlandırmak' için konulduğu belirtildi.

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde dikkat çeken bir anıt tam da Beyaz Saray'ın karşısına konuldu. 2020 senesinde 3 Kasım seçim sonuçlarının onaylanmasıyla Donald Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasına dair konulan 'dışkı' şeklindeki anıt herkesin dikkatini çekti.

KONGRE İSYANCILARINI 'ONURLANDIRMAK' İÇİN!

Başkent Washington'da tartışmalara neden olan 'dışkı anıt' için Kongre baskınının isyancılarını 'onurlandırmak' için konulduğu belirtildi.

ABD'de Demokratlardan Kamala Harris ve eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kıyasıya yarışacağı kritik seçim öncesi ironik bir sunumla dikilen anıta insanlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyaz Saray'ın karşısındaki dışkı anıtı görenler, telefonlarına sarıldı. Birçok kişi hatıra fotoğrafı çekildi.

ABD'DE KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.