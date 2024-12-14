Donald Trump yaz saatini kaldıracak! Neredeyse 100 yıldır kullanılıyordu

14 Aralık 2024 05:27 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:22

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Cumhuriyetçi Parti'nin bu uygulamayı kaldırmak için çalışacağını açıklayan Trump, yaz saati uygulamasını hem maliyetli hem de rahatsız edici olarak nitelendirdi

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ABD​'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Cumhuriyetçi Parti'nin bu konuda adım atacağını belirten Trump, uygulamanın ABD için hem rahatsız edici hem de maliyetli olduğunu ifade etti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir destekçi kitlesi bulunan fakat gereksiz olan Yaz Saati Uygulaması'nı kaldırmak için çalışacak. Bu uygulama ulusumuza büyük maliyetler getiriyor ve rahatsız edici bir hale geldi."

Trump’ın açıklamaları, yaz saati uygulamasıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanmaya başladı.