Donald Trump yine formunda: Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm

16 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:01

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Demokrat Parti'de, mevcut başkan Joe Biden adaylıktan çekilerek, bayrağını yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti. Cumhuriyetçi Parti'de ise eski başkan Donald Trump, seçim kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Trump seçmenlere vaatlerini anlatırken önceden yaptığı bir konuşma yine gündem oldu. Afganistan'dan çekilmeleri gerektiğine dair konuşmasında şu sözleri kullanmıştı:

"ÖRTÜNMEK MAKYAJ YAPMAKTAN DAHA PRATİK"

"Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gittik te onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm"