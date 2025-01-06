Donald Trump'a ABD Kongresi'nden sevindiren haber geldi

06 Ocak 2025 22:02 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:04

ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlıyor. Kongre hakkında davalar nedeniyle tartışmalar bulunan Donald Trump'ın kazandığını onaylayarak yemin töreninin önünü açtı.

ABD Kongresi​, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerindeki zaferini resmi olarak onayladı ve böylece 20 Ocak’ta düzenlenecek yemin töreninin önü açıldı. Bu onay, Amerikan seçim sisteminin işleyişine uygun bir süreçle tamamlanarak, Trump’ın ikinci dönem başkanlığı için son adımı temsil ediyor.

TRUMP​'IN KAZANDIĞI, SEÇİCİLER KURULU OYLARININ KONGREDE SAYIMIYLA RESMİLEŞTİ

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimi​ sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti.

Kongre’nin onayıyla birlikte, 20 Ocak’ta Washington DC’de yapılacak yemin töreni için hazırlıklar hız kazandı. Trump, törende yapacağı konuşma ile hem başkanlık vizyonunu paylaşacak hem de ikinci dönem politikaları için mesajlar verecek. Yemin töreni, ABD tarihindeki kritik dönemlerden birine işaret ederken, dünya genelinde de dikkatle takip edilecek bir olay olacak.