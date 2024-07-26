Donald Trump'a anketlerde kötü haber geldi! Harris ismiyle sonuçları sarstı

Trump'a yapılan saldırı sonrası CBS News'in son anketinde Trump'ın oy oranı yüzde 52'ye çıkmıştı. Ancak ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkı 1 puana düştü.

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.