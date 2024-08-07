Donald Trump'a suikast düzenleyecekti yakayı ele verdi! İran taktiğinin şifreleri

07 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:46

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Geçtiğimiz haftalarda suikasta uğrayan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a bir suikast daha planlayan Pakistanlı yakalandı. İran ile bağları bulunan Pakistanlı Asıf Merchant'ın hedefinde sadece Donald Trump değil, diğer ABD'li politikacılar da vardı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü Christopher Wray, planı "doğrudan İran taktiği, kiralık katil komplosu" olarak tanımladı.

SUİKAST İÇİN YARDIM İSTEDİ

Pakistanlı Asıf Merchant'ın İran'dan Pakistan'a geçtiği buradan da ABD'ye girdiği öğrenildi. ABD'deki suikast planı için bir kişiden yardım isteyince ise polise ihbar edildi ve yakalandı.

Pakistanlı Asıf'ın bağlantı kurduğu kişiye, hedefler öldürülmeden önce ABD'den ayrılmayı planladığını ve şifreli kelimeler kullanarak irtibatta kalacağını söylediği belirtildi.

SUİKASTÇILAR YERİNE AJANLARLA GÖRÜŞTÜ

İddianameye göre Merchant, irtibat kişisinden potansiyel suikastçılarla bir toplantı ayarlamasını istedi ancak tetikçi kılığındaki gizli FBI ajanlarıyla görüştürüldü. Merchant'ın ajanlardan, hedef alınan kişinin evinden belge çalmalarını, siyasi mitinglerde protesto gösterileri düzenlemelerini ve bir siyasi kişiliği öldürmelerini istediği belirtildi.

Merchant, hedef olan siyasi isimleri Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftasında ajanlara bildirileceğini ifade ettiği iddia edildi.

Merchant şu an New York'ta tutuklu bulunuyor.