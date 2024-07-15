Donald Trump'ı vuran suikastçıyla ilgili yeni detay: Okulun silah kulübünden kovulmuş

15 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:37

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak kampanyasını yürüten eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırının hedefi oldu.

Miting alanının 137 metre uzağından bir çatıya çıkan Thomas Matthew Crooks, kürsüde konuşma yapan Donald Trump'a ateş açtı. kulağından vurularak yaralanan Trump, ABD gizli servisi tarafından bölgeden apar topar uzaklaştırıldı.

"KOMİK DÜZEYDE KÖTÜ NİŞANCI"

ABD kamuoyu ise olay yerinde vurularak öldürülen saldırgan Thomas Matthew Crooks'un nasıl bir motivasyonla Trump'a suikast girişiminde bulunduğunu merak ediyor.

Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu belirtilen 20 yaşındaki gencin eski sınıf arkadaşları, Crooks'un çok kötü silah kullanması nedeniyle okulun silah kulübüne alınmadığını söyledi. New York Post'a konuşan eski sınıf arkadaşları, Crooks'un "komik düzeyde kötü nişancı" olduğunu belirtti.

"TUHAF HAREKETLERİ ENDİŞELENDİRİYORDU"

Jameson Murphy isimli bir okul arkadaşı, Crooks'un atış taliminde hedefi asla tutturamadığını ve ilk günde silah kulübünü terk ettiğini söyledi. Bir başka arkadaşı da Crooks'un bu nedenle alay konusu haline geldiğini, insanlarla iletişim konusunda tuhaf hareketlerinin çevredekileri endişelendirdiğini anlattı.

FBI'YA GÖRE TEK BAŞINA HAREKET ETMİŞ

FBI dün yaptığı açıklamada saldırganın ideolojisi ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda araştırmaların devam ettiğini bildirmişti. Crooks'un aracından patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme çıkmıştı.

FBI sözcüsü Kevin Rojek, ilk incelemeler göre saldırganın tek başına hareket ettiğini ifade etti.

Bir sağlık merkezinde yardımcı olarak çalışan Crooks'u tanıyanlar, genci "sakin bir çocuk" olarak niteliyor. Çok fazla arkadaşı olmayan gencin eski öğretmenleri, Crooks'un özellikle matematikte başarılı olduğunu belirtti.