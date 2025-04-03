Donald Trump'ı politikaları bitiriyor! Destek her geçen gün azalıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından yapılan bir anket dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Ipsos ile beraber bir anket yaptı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ın başkanlığı ve politikalarını destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gün geçtikçe eriyor. İngiliz haber ajansı Reuters ile Ipsos bir anket düzenledi. Ankette Trump'ın başkanlığı ve politikaları masaya yatırıldı. 3 gün devam eden anket Trump'ın yeni gümrük vergilerini açıkladığı gün olan 2 Nisan Çarşamba son buldu. Anket sonuçlarına göre, 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen anketin sonuçlarına kıyasla 2 puan, 20 Ocak’tan hemen önce yapılan anketin sonuçlarına kıyasla ise 4 puan geriledi.

CUMHURİYETÇİLER DE MEMNUN DEĞİL

Bu sonuçlar, Trump'ın gümrük vergileri konusundaki politikaları ile Yemen'deki İran destekli Husilere saldırıları kararlarının ve Signal uygulaması üzerinden görüşüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yansıma olarak gözler önüne serildi.

Trump'ın yeni gümrük vergi tarifelerini yorumlayan anket katılımcıları bu kararın yakınlarına zarar verebileceğini söyledi. Çoğunluğunu Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin oluşturduğu üçte birlik bir kısım ise bu ifadeye katılmadıklarını ifade etti.

DIŞ POLİTİKA 'GÖÇ' DIŞINDA DESTEKLENMİYOR

ABD basınına 'Signalgate' olarak yansıyan Husilere yönelik saldırı planlarının ifşa olması olayının da anket sonuçlarında etkili olduğu belirtildi. Katılımcılar olayı 'dikkatsiz bir davranış' olarak yorumladı. Bu fikirde olan Demokratların oranı yüzde 91 olurken, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 55’i de bu ifadeye katıldığını söyledi.

Anket sonuçlarına göre, Trump’ın dış politika yaklaşımın onaylayanların oranı 21-23 Mart’a göre 3 puan gerileyerek yüzde 34’e düşerken, katılımcıların yüzde 48’i Trump’ın göç konusundaki yaklaşımını onayladıklarını söyledi.

TRUMP'IN YÜZDE 46'YA VARAN VERGİLERİ

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.