Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk günlerindeki icraatları: Göçmenler, Rusya-Ukrayna Savaşı, vergiler...

19 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:21

ABD'de yarın ikinci kez Donald Trump dönemi başlıyor. Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak Başkanlık yemin töreni için başkent Washington'a geldi. Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğünde ilk olarak göçmenler, Rusya-Ukrayna Savaşı, gümrük tarifleri gibi konulara yönelmesi bekleniyor. İşte Trump'ın başkanlığının ilk gününde atması beklenen adımlar...

Donald Trump, 5 Kasım'daki seçim zaferinin ardından yeniden başkanlık koltuğuna dönüyor. Yarın ABD'nin seçilmiş başkanı olarak, yemin töreninin ardından görevine başlayacak olan Trump, Washington'a geldi. Donald Trump ve eşi Melania Trump Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'nda havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber atacağı ilk adımlar arasında ise göçmenler, Rusya-Ukrayna Savaşı, gümrük tarifeleri gibi konular var. Seçim kampanyasında önceliğini bu konulara vereceğine dair sözler veren Trump'ın ilk gününde birçok kararnameye imza atması bekleniyor.

GÖÇMENLER

Destekçilerine göçmenlik konusunda sözler veren Trump'ın, ekibini sınırı güvence altına alma ve milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etme vaadini yerine getirmek üzere görevlendirdiği, ekibin ek yetki ve kaynakların kilidini açmak üzere planlanmış bir ulusal acil durum bildirgesi hazırladığı biliniyor.

Politico'ya konuşan kaynakların aktardığına göre Trump, “yakala ve bırak” (göçmenlerin göçmenlik mahkemesi duruşmalarını beklerken bir ABD topluluğuna bırakılması) uygulamasının sona erdiğini işaret edecek ve “hızlandırılmış sınır dışı etme” olarak bilinen yetkiyi genişletecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump'ın en önemli seçim sözlerinden biri ise Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitirebileceğine dairdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyleyen Trump, savaşı da 24 saat içinde sona erdireceğini dile getirmişti. Trump'ın 100 gün içinde savaş için adımlar atması bekleniyor.

KONGRE BASKINI TUTUKLULARI

Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sorumlu tutulan 1600 kişiden birçoğunu affetme sözü verdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Ayrıca Trump seçim kampanyası sırasında defalarca ABD'ye giren tüm yabancı mallar için yüzde 10-20 evrensel gümrük vergisi ve Çin'den ithal edilen mallar için çok daha yüksek gümrük vergileri getirme sözü verdi.

Seçilmesinden bu yana, ülkenin Kuzey Amerika'daki komşuları Kanada ve Meksika'ya yönelik tehditlerini de arttırdı ve her iki hükümet de sınır güvenliklerini sıkılaştırmazsa, göreve geldiği ilk gün bu ülkelerin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Doğal gaz endüstrisinin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Trump'ın, doğal gaz ihracatına güçlü bir retorik destek sunan ve Biden yönetiminin yeni izinler konusunda bir yıl süren duraklamasını sona erdiren bir kararname imzalaması bekleniyor.