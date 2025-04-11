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 | Berkay Alptekin

Donald Trump'ın elçisi Rusya yolunda! Putin ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya gittiği belirtildi. FlightRadar verileriyle desteklenen raporda Steve Witkoff'un, Rus lider Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gittiği açıklandı.

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Donald Trump'ın elçisi Rusya yolunda! Putin ile bir araya gelecek
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor. ABD merkezli haber ajansı Axios'un haberi, ziyarete ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdı.

Axios, kaynaklara ek olarak, Steve Witkoff'un içinde olabileceği uçağın Rusya'ya doğru gittiğini gösteren FlightRadar verileriyle de raporunu destekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Rus tarafından da ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Donald Trump'ın elçisi Rusya yolunda! Putin ile bir araya gelecek

ABD'NİN MÜZAKERE EKİBİNDE YER ALIYOR

Steve Witkoff, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için ABD'nin müzakere ekibinde yer alıyor. Witkoff daha önce 11 Şubat ve 13 Mart tarihlerinde Moskova'daydı.

Axios'un bir diğer kaynağı ise Ukrayna'da nisan ayı sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar uygulayabileceğini bildirdi.

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