Donald Trump'ın 'hapse girecek' dediği Zuckerberg'ten dikkat çeken adım! Hesabından paylaştı

07 Kasım 2024 18:32 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:38

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginlik yeniden gündeme geldi. Donald Trump'ın 'hapse girecek' dediği Zuckerberg'ten ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Zuckerberg'in paylaşımı sonrası Trump'ın aksiyonu ise merak konusu oldu.

Vladimir Putin, Donald Trump'ı tebrik etmedi ama görüşebilir! Tarih bile belli

Vladimir Putin, Donald Trump'ı tebrik etmedi ama görüşebilir! Tarih bile belli

Dünyanın yakından takip ettiği ABD 'başkanlık' seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump​, Demokrat rakibi Kamala Harris​ karşısında ikinci dönem başkanlık zaferini ilan etti.

47. ABD Başkanı olan Trump'ın tekrar seçilmesi, eski tartışmaları da gün yüzünü çıkardı.

TRUMP'IN HESAPLARI KAPATILMIŞTI

6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskını sonrasında Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak erişime kapatılmıştı. Meta kararı, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarının şiddet içerikli eylemleri teşvik ettiği iddiasıyla almıştı. Daha sonra kapatma kararı, iki yıllık bir askıya alma süresine dönüştürüldü ve 2023 yılı itibarıyla Trump’ın hesaplarına yeniden erişim imkanı tanındı.

ZUCKERBERG HAPSE GİRECEK Mİ?

Trump, Ağustos ayında yayımlanan kitabında 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg’in kendisine komplo kurduğunu öne sürmüş ve benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Meta CEO’sunun "hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini" ifade etmişti.

DİKKAT ÇEKEN TEBRİK MESAJI!

Başkan seçilen Trump'ın ne yapacağı merak konusu olurken Mark Zuckerberg sonuçların belli olmasından bir gün sonra kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zuckerberg paylaşımında "Başkan Trump'ı zaferinden dolayı kutluyorum. Önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.