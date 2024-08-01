Donald Trump'ın mitingine damga vuran genç kadın: O benim hayatımı kurtardı

01 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:40

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için mitinglerine son hız devam eden Donald Trump'ın sahneye davet ettiği genç kadın gündem oldu. Suikast girişiminden kıl payı kurtulan Trump, Harrisburg'da düzenlenen mitingde ekibinden genç bir kadını sahneye davet etti.

''BU GRAFİKLE YATIP KALKACAĞIM''

Suikast girişimi sırasında yaşananları anlatan Trump, mültecilerin sayılarının gösterildiği bir grafiği kastederek, ''Bu grafiğe bayılıyorum, hayatımın sonuna kadar bu grafik ile yatıp kalkacağım" dedi.

TRUMP'IN MİTİNGİNE DAMGA VURAN GENÇ KADIN

Saldırı esnasında sahnede gösterilen grafiğe bakmak için kafasını çevirdiği esnada kulağından vurulan Trump, grafiği yapan kadını sahneye davet etti. ''Bir bakıma o benim hayatımı kurtardı'' diyen Trump, "O buraya gelmeli. Bir saniye için buraya gelmesini söyleyin. Çabuk, çabuk, çabuk, buraya getirmelisiniz" diyerek genç kadını çağırdı.

''BENİM HAYATIMI KURTARDI''

İsmi açıklanmayan ve utangaç hareketleriyle dikkat çeken genç kadın sadece, "Merhaba" dedikten sonra sahneden indi. Trump genç kadın için, "O bir bilgisayar dahisi. Benim hayatımı kurtardı" yorumunu yaptı.

Trump, "Genelde bu tür grafikler benim solumda oluyor ve ben bunlara çok nadiren bakıyorum. Eğer bakmasaydım vurulacaktım" dedi. Trump, Butler'da bu grafiğin sağ tarafa yerleştirildiğini de dile getirdi.