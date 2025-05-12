Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi başlıyor, Netanyahu'yu pas geçti! Büyük duyuru için süre azaldı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Orta Doğu'ya yapıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gidecek olan Trump'ın İsrail'e gitmemesi ve Netanyahu ile görüşmemesi dikkat çeken bir ayrıntı. Ayrıca Trump'ın 'büyük duyurusu' da merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığının ikinci döneminde ilk yurt dışı ziyaretine başlıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek olan Trump, yatırım, ticaret ve teknoloji anlaşmalarına imza atacak. Ayrıca görüşmelerde Gazze'deki katliam, Yemen'deki çatışmalar ve İran'ın nükleer programı ele alınacak.

TRUMP, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYECEK

Donald Trump, İsrail'e ise gitmeyecek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeyecek. Bu durum iki liderin arasının açıldığı iddialarını doğurdu. Yemen’deki Husi isyancılar ve İran’la nükleer müzakere konularındaki görüş ayrılıkları da yaşanınca iddialar daha da alevlendi. ABD’nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee ise Trump'ın ziyaretlerinin ekonomi odaklı olduğunu bu yüzden İsrail'e gitmeyeceğini belirtti. Huckabee, 'bir küçümseme olmadığının' altını çizdi.

ABBAS VE ŞARA İLE GÖRÜŞEBİLİR

Filistinli bir kaynak ise Riyad'da gerçekleşmesi planlanan Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da kapsayacağını söyledi. Habere göre, teklif Prens Selman'dan geldi, Trump ise sıcak baktı. Filistinli kaynak, bu görüşmelerin gerçekleşmesinin Suudi diplomasisi açısından en büyük ve en önemli başarılardan biri olacağını ifade etti.

'FİLİSTİN'İ TANIYACAĞI' İDDİASI

Öte yandan Trump, Orta Doğu ziyareti sırasında 'çok büyük bir duyuru' yapacağını söylemişti. Trump'ın bu duyurusunun Filistin'i tanıyacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İsrail'i karıştıran bu iddiaya Tel Aviv'den sert tepkiler geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletini tek taraflı tanınmasının İsrail’i “tek taraflı eyleme geçmeye” zorlayacağını söyledi. İsrailli Bakan, “bu konuda tek taraflı atılacak adımların sürecin gelecekteki beklentilerine zarar vereceğini ve İsrail’i buna karşılık tek taraflı eylemlere iteceğini” kaydetti.