Donald Trump'ın Panama tehdidi fitili ateşledi! Halk sokaklara döküldü
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Panama tehdidi fitili resmen ateşledi. Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Panama halkı, sokaklara döküldü. Trump'ın posterlerini yakaln göstericiler Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini ifade etti.
Orta Amerika ülkesi Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde halk meydanlara indi. Panama Parlamentosu önüne gelen kalabalık ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.
ABD bayrağı ve Donald Trump posterlerini yakan göstericiler, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini dile getirdi.
Suntracs'tan yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.
DİĞER ÜLKELERDEN DE DESTEK GELDİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve Murillo'ya destek mesajları gönderdi.
Murillo ise sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek, "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek." paylaşımında bulundu.
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.
Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.