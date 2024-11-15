Donald Trump'ın sabıkalı kabinesi! Uyuşturucu bağımlısından cinsel saldırgana kadar yok yok

15 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:42

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesi merak konusuydu. Netlik kazanan kabine sonrası açıklanan isimler mercek altına alındı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump​, kabinedeki isimleri belirledi. Trump'ın savunma bakanı adayı olarak seçtiği Pete Hegseth'in daha önce yer aldığı cinsel saldırı​ soruşturması gündem oldu. Hegseth'e ilişkin iddialar, soruşturmanın yürütüldüğü Monterey şehir yönetimi tarafından doğrulandı.

Şehir yönetimi adına açıklama yapan bir yetkili, cinsel saldırı iddiasının Fox News sunucusu ve eski bir ordu mensubu olan Pete Hegseth'in de yer aldığını söyledi. İleri sürülen saldırının 8 Ekim 2017 tarihinde, sabah saatlerinde bir otelde gerçekleştiğini ve olaydan 4 gün sonra yetkililere bildirildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Hegseth, olayın konu olduğu zaman diliminde söz konusu otelde California Cumhuriyetçi Partili Kadınlar Federasyonu tarafından düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılmıştı. Monterey şehir yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada Hegseth'ten "saldırgan" olarak bahsedilmezken, Hegseth'in soruşturmada yer aldığı ve ileri sürülen saldırının kurbanının adı ve yaşının gizli tutulduğu bilgilerine yer verildi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Şehir yönetimi tarafından yayımlanan resmi açıklamada ise olayda herhangi bir silah kullanılmadığı fakat kurbanın "sağ uyluğunda çürükler" gibi yaralanmaların kayıtlara geçtiği ifade edildi. Şehir yetkilileri, açıklamada yasalar çerçevesinde polis raporunun tamamının yayımlanamayacağını ve soruşturmayla ilgili daha fazla yorum yapamayacaklarını belirtti.

Donald Trump'ın İletişim Direktörü Steven Cheung da bir açıklama yaparak, Trump yönetiminin tercih ettiği isimlerin "yüksek kalibreli ve son derece nitelikli" olduklarını ifade etti. Cheung, "Sayın Hegseth tüm suçlamaları kesin bir surette reddetmiş ve kendisi aleyhinde dava da açılmamıştır. Kendisinin ABD Savunma Bakanı olarak onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece birinci günden itibaren ABD'yi tekrar güvenli ve büyük yapmak için çalışmaya başlayabilir" ifadelerine yer verdi.

HERHANGİ BİR DELİL BULUNAMADI

ABD basını ayrıca Trump'ın ekibinden Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tercih ettiği Susie Wiles'ın da aralarında bulunduğu isimlerin, Perşembe günü Hegseth ile konuya ilişkin olarak görüşme gerçekleştirdikleri ve Hegseth'in soruşturmanın "rızaya dayalı bir ilişkiyle ilgili olduğunu" açıkladığını paylaştı.

Hegseth'i temsil eden avukat Timothy Parlatore ise basına yaptığı açıklamada iddianın Monterey Polis Departmanı tarafından zaten incelendiğini ve suçlamaya dair herhangi bir delil bulunmadığını söyledi.

Trump'ın savunma bakanı olarak Hegseth'i aday göstermesi, Hegseth'in üst düzey askeri veya kamu yönetimi geçmişi olmaması nedeniyle hem Pentagon yetkilileri hem de Trump'a yakın isimler arasında şaşkınlığa neden olmuştu.

EROİN BAĞIMLISI ESKİ RAKİP ARTIK SAĞLIK BAKANI

Donald Trump, kamuoyunda 'aşı karşıtı' olarak bilinen, eski bağımsız başkan adayı Robert F Kennedy Jr'ı sağlık bakanı olarak seçti. Trump yaptığı açıklamada Kennedy'nin adaylığını açıklamaktan “heyecan duyduğunu” söyledi.

Öte yandan, gençliğinde 14 yıl boyunca eroin bağımlısı olduğu bilinen Kennedy, Amerika'nın madde bağımlılığı kriziyle mücadeleye yardımcı olmak istediğini söylüyor.

Kennedy, geçen yıl verdiği bir demeçte, "Şu anda bir bağımlılık ve alkolizm salgını görüyoruz. Fakat aynı zamanda yalnızlık, umutsuzluk, ilişkisizlik ve yabancılaşma" sözlerine yer vermişti.

Demokratlar seçimi kınamakta gecikmedi; Senatör Patty Murray seçimi “felaket” olarak nitelendirdi ve Kennedy'i “uçuk bir komplo teorisyeni” olarak yaftaladı.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ise Kennedy'nin bazı açıklamalarını “endişe verici” bulduğunu ancak onay işlemleri sırasında kendisine adil muamele yapılacağını söyledi.

SUÇ MAKİNESİ ADALET BAKANI

ABD iç siyasetini takip eden uzmanlara göre, Trump açsından hiçbir atama, Adalet Bakanlığı'nın başına geçecek isimden daha kritik değil. Zira ilk döneminde, başsavcılardan çok çeken Trump uzun süredir, bu pozisyon için tabir caizse 'çoban köpeği' gibi kullanabileceği sadık birini arıyordu.

Bu noktada, Floridalı kongre üyesi Matt Gaetz'in adı öne çıktı. Bu satırlar yazılırken Trump, Gaetz’i Adalet Bakanı olarak atadı. Bu karar ABD’de tepkiyle karşılandı. Zira Gaetz'in adının karıştığı skandallar ve savunduğu fikirler yenilir yutulur cinsten değil...

"TÜRKİYE, ABD'NİN DOSTU DEĞİLDİR"

Donald Trump tarafından Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atanan eski bir ABD ordusu mensubu olan Tulsi Gabbard, muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. ABD medyası tarafından Rus propagandasını yaymakla suçlanıyor. Hawai kökenli Katolik siyasetçi, 2020'de yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, yıllardır IŞİD ve El Kaide teröristlerini perde arkasından destekliyor. Türkiye'nin Erdoğan'ı bizim dostumuz değil. O dünyanın en tehlikeli diktatörlerinden biridir ve ABD hükümeti ile medyasının, bu İslamcı megalomana ve onun El Kaideli ortaklarına yardım etmek gibi bir görevi yoktur."