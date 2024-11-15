Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk'tan ABD için gizli toplantı! İran ile arayı bulmaya çalışıyor iddiası

15 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:19

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu haline gelen Elon Musk, henüz yeni hükümet kurulmamışken gizli toplantılara başladı. Musk, ABD ile İran arasında arabulucu rolünü üstlendi ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştü. Bu görüşmenin yeri ve detayları gizli tutuldu.

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminden Donald Trump​ zaferle çıktı. Trump, vakit kaybetmeden A takımını oluşturmaya başladı. Seçim kampanyası süresince yanından ayırmadığı Elon Musk​ ise Trump'ın sağ kolu oldu. Son olarak Musk, ABD için gizli bir toplantı düzenledi. Ünlü milyarder, New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile bir araya geldi.

TOPLANTINI YERİ VE DETAYLARI GİZLİ

Yeri ve detayları gizli tutulan toplantı, Elon Musk'ın talebiyle gerçekleşti. Görüşme, 1 saatten fazla sürdü. İki İranlı yetkili, görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğinin ele alındığını aktardı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung görüşmenin sorulması üzerine, ''Gerçekleşen veya gerçekleşmeyen özel görüşmelere ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı, Başkan Trump'ı yeniden seçti. Çünkü onun dünya çapında barışı yeniden sağlayacağına güveniyor. Beyaz Saray'a döndüğünde tam da bunu yapmak için gerekli adımları ataca” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ELON MUSK İÇİN ÖZEL DEPARTMAN

Öte yandan Trump, 13 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına Tesla ve SpaceX CEO'su ABD’li milyarder Elon Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'i getireceğini duyurmuştu.

Elon Musk, yakından destek verdiği Trump'ın başkanlık kampanyasına milyonlarca dolar bağış yapmıştı.