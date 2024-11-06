Donald Trump'ın seçim zaferine İran'dan ilk açıklama: Bizim için fark etmiyor

06 Kasım 2024 14:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:25

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazandı. Dünya basınının manşetlerini süsleyen seçimin ardından devlet başkanlarından Donald Trump'a tebrikler yağdı. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani ise seçim sonucuna yönelik, "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD’de kimin başkan olacağı fark etmiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD başkanlık seçimi Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Kamala harris arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Sandıkların açılmasıyla birlikte yarışı önde götüren Donald Trump resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump, zafer konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı ardından devlet başkanları başta olmak üzere birçok kesimden tebrik mesajları da yağmaya başladı.

"BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR"

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani ise ABD başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Muhacerani, Kamala Harris ve Donald Trump arasında bir farklılık görmediklerini belirterek, "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD’de kimin başkan olacağı fark etmiyor, tüm program ve planlarımızı önceden yaptık. Ülkemize yıllardır uygulanan yaptırımlardan sonra İran artık olgunlaştı. Yaptırımlar, İran’ın iç gücünü artırdı ve yeni yaptırımlar ile başa çıkabilecek güçteyiz" ifadelerine yer verdi.