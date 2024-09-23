Donald Trump'ın son seçimi! 82 yaş kararını duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Eylül 2024 07:25 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 07:34

ABD'nin eski başkaı ve 5 Kasım 2023 seçimlerinin başkan adayı Donald Trump bir sonraki seçim için kararını duyurdu. O tarihte 82 yaşında olması beklenen Trump merak edilen soruya yanıt verdi.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 2020'de Joe Biden'a kaybettiği seçim sonrası yeniden adaylığını koyduğu 5 Kasım 2024'te kazanamazsa yeni kararını açıkladı. Trump eğer bu seçimleri kazanamazsa 4 yıl sonra 82 yaşında olacağı seçimde aday olmayacağını duyurdu. Gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılan Trump seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. 2028'DE ADAY OLMAYACAK Bu seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği sorusuyla karşılaşan Trump "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." dedi. Şu an 78 yaşındaki Trump bir sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak. İlgili Haberler Kamala Harris'in tartışma teklifini Trump reddetti: Çok geç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar: Asla özünüzü unutmayın