Donald Trump'ın sözleri ABD seçmenini endişelendirdi: Bir daha oy vermeyeceksiniz

30 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:03

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için eski başkan Donald Trump'ın çalışmaları devam ediyor. Suikast girişiminden kısa bir süre sonra sahalara geri dönen Trump, geçtiğimiz günlerde Turning Point Action'ın Believers' Zirvesi'nde destekçileriyle bir araya geldi.

''BİR DAHA OY VERMEYECEKSİNİZ''

Amerika'daki Hristiyanları birleştirmeyi amaçlayan bir etkinlik olan zirvede yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Trump, ''Bir daha asla oy kullanmak zorunda kalmayacaksınız'' dedi. Florida'daki kalabalığa seslenen Trump, tam olarak şunları söyledi:

"Hristiyanlar, sadece bu sefer oy kullanın. Bir daha yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dört yıl daha, biliyorsunuz ki her şey düzelecek. Bir daha oy kullanmak zorunda kalmayacaksınız, güzel Hristiyanlarım."

TRUMP'IN SÖZLERİ ABD SEÇMENİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Donald Trump'ın bu sözleri tartışmalara neden oldu. Trump'ın kazanması durumunda seçim kurallarını değiştireceği endişesi, ABD seçmeninde korkuya neden oldu.

Meclis lideri Nancy Pelosi, Trump'ın sözleri karşısında tepkisiz kalmadı. Pelosi, "Rezalet içindeki eski başkan, ilk günden bir diktatör olacağını, Anayasa'nın kaldırılmasını istediğini söyledi - ve dün gece demokrasiyi sona erdirme vaadini yineledi." dedi.

''DEMOKRASİYİ SONLANDIRMA YEMİNİ''

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Trump'ın ne dediğini bilmediğini, sık sık anlamsız şeyler söylediğini belirterek umursamaya gerek olmadığını ifade etti. Bazıları ise Trump'ın sözlerini ''demokrasiyi sonlandırma yemini'' olarak yorumladı.

Trump'ın rakibi Kamala Harris'in sözcüsü ise ''Demokrasimiz suçlu Donald Trump tarafından saldırı altında'' açıklamasında bulundu.