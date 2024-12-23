Donald Trump'ın toprak talebi fitili ateşledi! Panama resti çekti

23 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:38

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Panama'dan toprak talep etmesiyle beraber ortalık karıştı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesi talebine sert sözlerle karşılık verdi. Mulino, ''Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak'' ifadelerini kullandı.

Bir ülke daha nükleeri seçti! Küçük Trump'tan enerji politikaları için yeni dönem

Bir ülke daha nükleeri seçti! Küçük Trump'tan enerji politikaları için yeni dönem

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı ABD'ye devredilmesini istemesiyle yeni bir gerginlik ortaya çıktı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Trump'ın, Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle suçladığı ve kanalın düzgün şekilde yönetilmediği takdirde ABD'ye geri verilmesini isteyebileceği yönündeki sözlerine sert bir karşılık verdi.

''PANAMA KANALI, PANAMA'YA AİT VE ÖYLE KALACAK''

Devlet Başkanı Mulino, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadesini kullandı.

Kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini vurgulayan Mulino, bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü belirtti.

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir." diye konuştu.

Mulino, Panama Kanalı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak Çin, Avrupa Birliği, ABD veya başka herhangi bir güç tarafından kontrol edilmediğinin altını çizdi.

''ABD BİZE SAYGI GÖSTERMELİ!''

Panama'nın tüm uluslara saygı duyduğunu vurgulayan Mulino, şöyle devam etti:

"Panama diğer uluslara saygı duyuyor ve aynı saygının bize de gösterilmesini talep ediyor. Bir Panamalı olarak, bu gerçeği yanlış yansıtan her türlü söylemi şiddetle reddediyorum. Kanal, ulusumuzun devredilemez bir mirasıdır. Anayasa ve Tarafsızlık Antlaşması'nda belirtildiği üzere, kanalın tüm ulusların gemilerine barışçıl ve kesintisiz geçişi garanti edilerek Panamalıların elinde kalacağı teminat altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

''PANAMA KANALI ASLA PAZARLIK KONUSU OLAMAZ''

Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mulino, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Ancak, vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz." dedi.

TRUMP'IN 'PANAMA KANALI' SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde dünya ticareti için büyük önem taşıyan Panama Kanalı'na dikkat çeken Trump, geçiş ücretinin aşırı olduğunu bunun 'gülünç' olduğunu söylemişti. Trump, kanalın kabul edilebilir şekilde yönetilmemesi durumunda iadesini talep edeceğini ifade etmişti. Hatta bu teslim için ABD donanmasını kullanabileceğini de belirtmişti.

ABD TARAFINDAN YAPILDI, PANAMA'YA DEVREDİLDİ

Öte yandan ABD tarafından 1914 yılında inşa edilen Panama Kanalı, 7 Eylül 1977'de Washington'da dönemin Panama lideri Omar Torrijos ve ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından imzalanan Torrijos-Carter Antlaşmaları kapsamında, 31 Aralık 1999'da Panama'ya devredilmişti.