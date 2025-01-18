Donald Trump'ın törenini soğuk hava vurdu, planlar değişti

18 Ocak 2025 00:50 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 00:56

Donald Trump ABD Başkanlığı görevinde ikinci dönemi için gün sayıyor. Yemin töreni için hazırlıklar sürerken aşırı soğuklar planları sekteye uğrattı. Trump yeni kararını açıkladı.

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak. Ancak ülkeyi etkisi altına alan sert kış koşulları nedeniyle törenin yeri değiştirildi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, törenin Kongre Binası’nın Rotunda bölümünde yapılacağını duyurdu.

Trump paylaşımında, “Ülkemiz şu anda bir kutup fırtınasının etkisi altında. Bu nedenle, dualar ve diğer konuşmaların yanı sıra yemin konuşmamın da Kongre Binası’nın Rotunda kısmında yapılmasını kararlaştırdım” ifadelerini kullandı.

Dondurucu hava koşulları nedeniyle alınan bu karar, törene katılacak kişiler için daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.