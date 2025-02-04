Donald Trump'ın vergi ruleti geri tepti! Kanada milli hareket başlattı

04 Şubat 2025 11:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi sonrası halk harekete geçti. Alışveriş yapanlar "Kanada'dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören yönetmeliği imzalamasının ardından, Kanada'da alışveriş yapanlar "Kanada'dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı.

Tüketiciler, hangi ürünlerin Kanada'da üretildiğini öğrenmek için ürün etiketlerini dikkatle kontrol ediyor. Toronto’daki marketler ise bu talebe yanıt vererek raflarına "Made in Canada" (Kanada'da Üretilmiştir) etiketleri yerleştirmeye başladı.