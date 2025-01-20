Donald Trump'ın 'yepyeni dönemi' milyonları etkileyecek! Ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme girişimi

20 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:57

ABD'de 5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump, bugün yemin töreninin ardından göreve başlayacak. Tören öncesinde Washington'da bir miting düzenleyen Trump, yasa dışı göçle mücadele kapmasında büyük sınır dışı operasyonları başlatacağını söyledi. Eğer Trump, dediğini yaparsa ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme girişimi gerçekleşecek.

ABD'de bugün yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, yemin töreni için geldiği Washington'da bir miting düzenledi. Göreve başlamasının ardından seçim kampanyaları boyunca belirttiği gibi yasa dışı göçle mücadele edeceğini söyleyen Trump'ın bu girişimi milyonlarca göçmeni etkileyecek.

''MEKSİKA'DA KAL'' GERİ DÖNÜYOR

Mitingde, yasadışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için daha katı sınır politikaları uygulayacağını söyleyen Trump'ın planları arasında, "Meksika’da Kal" politikasının yeniden yürürlüğe girmesi ve uyuşturucu kartellerinin terör örgütü olarak ilan edilmesi yer alıyor olabilir.

En kapsamlı ve agresif sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağını söyleyen Trump, "Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar." dedi.

Seçilmiş Amerikan Başkanı, John F. Kennedy suikastına yönelik gizli belgeleri kamuoyuna açacağını duyurdu.

''YEPYENİ DÖNEM BAŞLIYOR''

Başkan Joe Biden ve yönetimini de eleştiren Trump, "Amerika'nın gerilediği dört yıllık perde kapanıyor ve Amerikan gücü, refahı, onuru ve gururunun yepyeni bir dönemi başlıyor." dedi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen binlerce destekçisi Trump’ı desteklemek için bir araya geldi.

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve diğer önemli Cumhuriyetçi isimler de mitingde yer aldı.