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 | Berkay Alptekin

Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: 'Eşi benzeri olmayan bir savaş olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başarısız olması halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'çok kolay' bir şekilde çıkacağını ileri sürdü. Bunun nükleer silahlarla "eşi benzeri olmayan bir savaş" olacağını ifade etti.

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Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: 'Eşi benzeri olmayan bir savaş olacak'
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 13:41

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı yaptı. Trump, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın "çok kolay" bir şekilde patlak verebileceğini ve yıkıcı nükleer silahlarla "eşi benzeri olmayan bir savaş" olacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini ancak iki ülkenin barış koşullarında anlaşamaması halinde yıkımın başlayabileceğini dile getirdi.

Daily Mail'in aktardığına göre Adalet Bakanlığı'na yaptığı konuşmada Trump, başkan olduğundan bu yana büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, savaşı bitirmek için Rusya ile görüştüğünü belirtti.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya ile iyi gittiğimizi düşünüyorum, Başkan Putin ile konuşuyoruz, savaşı bitirmek istiyoruz. Rusya ve Ukrayna ile çok iyi görüşmeler yaptık, eğer Rusya ile ateşkes sağlayabilirsek ateşkesi kabul edecekler. Ve bu hiç de kolay değil. Zor bir durum."

Donald Trump, bu açıklamadan önce, Rusya'ya Ukrayna briliklerinin "hayatlarını bağışlama" çağrısı yaptı.

Moskova, Kiev'in geçen ağustos ayında Kursk'a düzenlediği sınır ötesi saldırıda ele geçirdiği toprakların büyük çoğunluğunu, geçtiğimiz hafta içinde hızlı bir karşı saldırıyla geri aldı.

Putin, Kursk'taki Ukraynalı güçlere silahlarını bırakmaları halinde "yaşam ve onurlu muamele garantisi" verileceğini söyledi.

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