Donald Trump'tan ABD uçaklarının düşürülmesine ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından düşürülen ABD uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. NBC televizyonuna telefonla bağlanan Trump, düşürülen savaş uçaklarındaki mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti.

İran'a karşı saldırıları "yoğun ve hassas bir askeri operasyon" olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"UÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ MÜZAKERELERİ ETKİLEMEZ"

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

PİLOTLARIN AKIBETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Donald Trump, Basra Körfezi'nde düşürülen iki ABD uçağının akıbetine ve kayıp pilotun durumuna ilişkin İngiliz The Independent gazetesine de açıklama yaptı.

Trump, İran semalarında düşürüldükten sonra paraşütle atlamak zorunda kalan bir F-15 pilotunu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, pilotun durumuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı, kayıp olan pilotun İranlılar tarafından yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacağı sorulduğunda, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." yanıtını verdi.