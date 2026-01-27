Donald Trump'tan Ahmed Şara ile görüşme sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, Şara ile güzel bir sohbetin olduğunu söyledi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin iyi gelişmelerin olduğunu belirtti.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın yarın bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ile Orta Doğu'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.