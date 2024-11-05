Donald Trump'tan bir ilk: ABD başkanlık seçiminin son düzlüğünde kaybetmekten bahsetti!

05 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:46

ABD Başkanlık seçiminde Kamala Harris ile yarışan Donald Trump, ilk kez 'seçimi kaybedebileceğini' dile getirdi. Demokrat Partililer ise Trump'ın kaybetmesi durumunda seçim sonuçlarını tanımayacağını düşünüyor.

ABD'de başkanlık seçimi için beklenen gün geldi. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında kıyasıya süren yarışta son düzlük 5 Kasım. Trump ilk kez kaybetmekten bahsetti.

Bir gazeteci, Donald Trump'a seçimi kaybetmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Trump ise "seçimlerde önde olduğumu düşünüyorum, fakat evet, kaybedebilirim. Kötü şeyler olabilir" dedi ve "ne olursa olsun, ilginç olacak" diye ekledi.

YENİ BİR KONGRE BASKINI İÇİN ZEMİN

Kamala Harris'in partisi demokratlar ise Trump'ı yeni bir Kongre baskını için zemin hazırlamakla suçladı. Demokrat Partili Kongre üyesi Steve Cohen ise seçmenler arasında çatışmaların yaşanabileceği, ülkede bu sebeple 'kan dökülebileceği' uyarısında bulundu.

Cohen, Kamala Harris'in, Donald Trump'ı yenmesi durumunda, ''Trump hiçbir şekilde durmayacak. Mahkemeye gidecek. Kongre binası saldırısını tekrarlayacak" dedi.

KIYASIYA YARIŞTA SALINCAK EYALETLER TRUMP DEDİ

Seçim sonuçlarını en çok etkileyecek olan 7 salıncak eyaletin 5'inde ise Trump yine az farkla önde. Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris, yarışı önde götürüyor.

Başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor. Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor. Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

ABD'DE KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.