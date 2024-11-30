Donald Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: Yüzde 100 artacak!

30 Kasım 2024 22:19 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 23:01

Donald Trump, Türkiye'nin de katılma hazırlığını sürdürdüğü BRICS ülkelerine tehditler savurdu. Trump, BRICS ülkelerine, ABD doları yerine yeni bir para birimi oluşturmayı veya dolardan uzaklaşmayı planlamamaları yönünde uyarıda bulunurken getireceği yaptırımları açıkladı..

Truth Social'dan açıklama yapan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​ BRICS ülkelerine doları terk etmeye yönelik bir adım atmamalarını talep etti. Trump, aksi takdirde BRICS ülkelerinin, ABD'ye ihracat yapma hakkını kaybedeceğini ve yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.



YÜZDE 100 GÜMRÜK TARİFESİ GELEBİLİR

BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullandı.