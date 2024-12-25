Donald Trump'tan çok konuşulacak hareket! Gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi

25 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:38

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nı geri almayı, Grönland'ı satın almayı ve Kanada'yı 51. eyalet yapmayı planladığını açıklamıştı. Trump'ın oğlu Eric Trump'tan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

ABD'nin 47. seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkati çekti. Babası Donald Trump'ın telefon başındaki bir fotoğrafını gönderisine ekleyen Eric Trump, telefon ekranının görüntüsü üzerinde ise oynama yaparak değiştirdi.

Telefona bakıldığında Trump'ın popüler bir çevrimiçi alışveriş platformundan Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'nı alışveriş sepetine eklediği görüldü.

GENİŞLEME TEHDİTLERİ

Donald Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçladı ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıklamıştı.

Panama ile ilgili tartışmalar devam ederken Trump, 23 Aralık'ta bu kez de Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump daha önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan "Vali" diye bahsetmiş ve Kanada'nın, ABD'nin "51. eyaleti olmasını" önermişti.