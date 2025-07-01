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 | Berrak Arıcan

Donald Trump'tan Elon Musk'a 'sınır dışı' tehdidi! Durulan sular yeniden hareketlendi

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki çatışma yeniden alevlendi. Dünyanın en zengin ismi, ABD liderine resti çekti. Trump, son olarak 'sınır dışı tehdidi' kartını gösterdi.

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Donald Trump'tan Elon Musk'a 'sınır dışı' tehdidi! Durulan sular yeniden hareketlendi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 15:49

ABD'deki seçim sürecinde Donald Trump'ın adeta sağ kolu haline gelen Elon Musk, durulan suların yeniden hareketlenmesini sağladı. Geçtiğimiz ay Trump ile Musk arasındaki atışmalar, yeniden alevlendi. Musk'ın vergi düzenlemesi Kongre'den geçerse yeni bir siyasi parti kuracağını söylemesi üzerine kapıyı gösteren Trump son olarak 'sınır dışı' ile tehdit etti.

ABD liderine, bir gazeteci, Musk'ın olası sınır dışı edilme ihtimaline ilişkin bir soru yöneltti. Trump, ''Elon Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine bakacağız'' cevabını verdi. Trump ayrıca Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia ederek ''bundan çok daha fazlasını kaybedebileceği'' uyarısında bulundu.

Donald Trump'tan Elon Musk'a 'sınır dışı' tehdidi! Durulan sular yeniden hareketlendi

TRUMP'IN TEHDİDİNİN ARDINDAN TESLA HİSSESİ DÜŞTÜ

Trump'ın, Elon Musk'ı sınır dışı etmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından Musk'ın sahibi olduğu Tesla hissesi baskı altında kalmaya devam etti. Hissedeki son düşüş, Trump'ın Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamalarıyla sürüyor.

Donald Trump'tan Elon Musk'a 'sınır dışı' tehdidi! Durulan sular yeniden hareketlendi

ELON MUSK'IN 'PARTİ KURABİLİRİM' ÇIKIŞI

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtti.

https://x.com/elonmusk/status/1939806847504105683

Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:

"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."

Donald Trump'tan Elon Musk'a 'sınır dışı' tehdidi! Durulan sular yeniden hareketlendi

DONALD TRUMP KAPIYI GÖSTERDİ

Elon Musk'ın çıkışının ardından Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan konuya ilişkin cevap verdi ve Musk'a kapıyı gösterdi. Trump, "Elektrikli araçlarda bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı. Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi" mesajını paylaştı.

Musk'ın sahip olduğu şirketlerin elektrikli araç üretiminin yanı sıra roket ve uydu fırlatma faaliyetlerinin son bulması halinde ülkenin bir "servet" kazanacağını iddia eden Trump, Belki de (Hükümet Verimlilik Departmanı) DOGE'nin buna bir göz atması gerekiyordur" diye yazdı.

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