Donald Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail ateşkesi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 gün sürecek ateşkes planının şartlarını kabul ettiğini duyurdu. Savaşı sonlandırmaya çalışacaklarını belirten Trump, Hamas'a ise adeta gözdağı verdi.

İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'de ateşkes için kolları sıvayan ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes planıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail'in ateşkes için gereken şartları kabul ettiğini açıkladı.

İSRAİLLİLERLE 'VERİMLİ' GÖRÜŞME

Truth Social platformunda paylaşım yapan Donald Trump, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

GAZZE'DE 60 GÜNLÜK ATEŞKES

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ ARABULUCU ÜLKELERE DE SUNACAK

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

HAMAS'A GÖZDAĞI

Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.