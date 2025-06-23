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 | Onur Kaya

Donald Trump'tan İran açıklaması: Rejim değişikliği neden olmasın?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim değişikliğine yeşil ışık yaktı. Kendi seçim sloganını İran'a uyarlayan Trump, "Rejim İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın? MIGA!!! (İran'ı yeniden büyük yapalım)" mesajını paylaştı.

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Donald Trump'tan İran açıklaması: Rejim değişikliği neden olmasın?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 05:39
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 05:43

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran'da bir rejim değişikliği fikrine sıcak baktığı mesajını verdi.

"Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.

Başkan Trump, peş peşe birkaç farklı konuyu dile getirdiği hesabındaki diğer bir paylaşımında, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın "muazzam" olduğu ifade etti.

B-2 PİLOTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

"Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi." ifadelerine yer veren Trump, ABD ordusunu övdü.

​​​​​​​Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaşırken, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

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