Donald Trump'tan İran'a gönderme! Artık en büyük düşman başka

ABD, İsrail, İran savaşında peş peşe saldırılar devam ederken Donald Trump’tan son dakika açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''İRAN TAMAMEN YOK OLDU''

Trump, İran’ın "yok olduğunu" belirterek, "ABD’nin en büyük düşmanı artık radikal sol, son derece beceriksiz Demokrat Parti'dir" ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM

Savaşta kara harekatı ihtimali masada duruyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Kerimi, muhtemel bir kara harekatına karşı birliklerin en üst düzeyde hazır olduğunu belirterek, "Herhangi bir saldırgan girişim, güçlü bir yanıtla karşılık bulacak ve her düzeydeki saldırgana yönelik müdahale son derece hızlı ve sert olacaktır" dedi.

İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan 7'inci dalga misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye şarapnel düştüğü ve iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.