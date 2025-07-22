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 | Murat Makas

Donald Trump'tan Obama'ya şok suçlama: Darbe girişiminde yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki toplantı sonrası ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı darbe girişimiyle suçladı. Trump, Obama'nın yargılanmasını istiyor. Obama tarafı ise Trump'a cevap verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 00:09

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. İle görüşmesi sonrası ülkede tartışma çıkaracak açıklamalarda bulundu. Trump, () Başkanı ve ABD'nin eski Başkanı 'yı hedef aldı. Trump, Obama’yı darbe girişimi yapmakla suçladı.

FED BAŞKANINA SERT SÖZLER

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle sert eleştiriler de yöneltti. Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi muhtemelen siyasi nedenlerle reddettiğini söyleyen Trump, "Bence kötü bir iş çıkardı. Ama zaten yakında gidecek. Sekiz aya kadar görev süresi dolacak" dedi. FED Başkanına "mankafa" diyerek hakaret eden Trump, faiz oranlarının en az 3 puan düşük olması gerektiğini söyledi.

Donald Trump'tan Obama'ya şok suçlama: Darbe girişiminde yer aldı

OBAMA'YI İHANET VE DARBE GİRİŞİMİYLE SUÇLADI

Obama yönetimi dönemindeki üst düzey yetkilileri "ihanete varan komplo" ile suçlayan raporun ardından ABD Adalet Bakanlığı'nın ilk hedef alması gereken kişinin kim olması gerektiği sorusu üzerine Trump, "Çetenin elebaşı Obama'ydı. Barack Hüseyin Obama, duymuşsunuzdur. Gerçi kendisi, hayatı boyunca basın tarafından korundu. O suçlu, burada bir soru işareti yok. Biliyorsunuz, ‘zamana bırakalım' demek isterdim ama durum ortada. O, suçlu. Bu, ülkeye ihanet. Aklınıza gelebilecek her türden bir suç. Seçimi çalmaya çalıştılar" dedi.

Donald Trump'tan Obama'ya şok suçlama: Darbe girişiminde yer aldı

"BU ÜLKEMİZİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SKANDAL"

Obama'yı eski Başkan Joe Biden, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski FBI Direktörü James Comey, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve eski CIA Başkanı John Brennan'ın dahil olduğu bir çetenin liderliğini üstlenmekle suçlayan Trump, bu grubun kendisinin Rusya ile iş birliği yaptığı yönünde sahte suçlamalar kurguladığını ileri sürdü. Adalet Bakanlığı'nı Obama'yı yargılamaya çağıran Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Obama, bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Bunu Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte yaptı. Ama başlarında Obama vardı. Her şey belgelerde açıkça yazıyor. Bu ülkemizin tarihindeki en büyük skandal" dedi.

Donald Trump'tan Obama'ya şok suçlama: Darbe girişiminde yer aldı
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Trump'ın değindiği rapor geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanmış ve raporda Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı.

OBAMA'DAN CEVAP

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki "ihanet" ve "darbe" suçlamalarına ofisi aracılığıyla cevap verdi. Obama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgenin, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki genel kabulün geçerliliğini ortadan kaldırmadığı belirtildi.

ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#abd merkez bankası
#barack obama
#Donald Trump
#Rusya Müdahalesi
#Dünya
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