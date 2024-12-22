Donald Trump'tan Putin'e mesaj: Bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor

22 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:34

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Arizona'da yaptığı konuşmada, Putin’in görüşme talebini dile getirdiğini belirten Trump, “Bu savaşı bitirmeliyiz” dedi.

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Arizona’da katıldığı bir programda dış politika planlarını anlattı. Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. “Putin, en kısa sürede benimle görüşmek istediğini söyledi. Bu görüşmeyi bekleyeceğiz, ancak bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor” diyen Trump, savaşın yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Ukrayna’daki çatışmaları “korkunç” olarak nitelendiren Trump, milyonlarca askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Trump, başkanlığı döneminde böyle bir savaşın hiç başlamayacağını iddia ederek, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasının ardından bu ve benzeri çatışmaları sonlandırmak için çalışacağını ifade etti. Orta Doğu’daki savaşların sona erdirilmesi konusundaki hedefini de yineleyen Trump, barış odaklı politikalarla dünya genelinde kalıcı çözümler getireceğini savundu.