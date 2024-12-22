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Donald Trump'tan Putin'e mesaj: Bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:34
Donald Trump&#039;tan Putin&#039;e mesaj: Bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Arizona'da yaptığı konuşmada, Putin’in görüşme talebini dile getirdiğini belirten Trump, “Bu savaşı bitirmeliyiz” dedi.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Arizona’da katıldığı bir programda dış politika planlarını anlattı. Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. “Putin, en kısa sürede benimle görüşmek istediğini söyledi. Bu görüşmeyi bekleyeceğiz, ancak bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor” diyen Trump, savaşın yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Donald Trump'tan Putin'e mesaj: Bu savaşı sonlandırmamız gerekiyor - 1. Resim

Ukrayna’daki çatışmaları “korkunç” olarak nitelendiren Trump, milyonlarca askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Trump, başkanlığı döneminde böyle bir savaşın hiç başlamayacağını iddia ederek, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasının ardından bu ve benzeri çatışmaları sonlandırmak için çalışacağını ifade etti. Orta Doğu’daki savaşların sona erdirilmesi konusundaki hedefini de yineleyen Trump, barış odaklı politikalarla dünya genelinde kalıcı çözümler getireceğini savundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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