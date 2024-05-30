Donald Trump'tan skandal sözler: Rusya ve Çin'i bombalarım

30 May 2024 15:30 - Güncelleme : 30 May 2024 15:46

ABD medyasından Washington Post (WP), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın skandallarını sıraladı. WP'ye konuşan ve kimliklerinin açıklanmamasını isteyen kaynağa dayandırılan haberde Trump'ın seçim kampanyası için düzenlediği bağış etkinliklerinde söylemlerinin gitgide radikalleştiği belirtildi.

Trump'ın bu ay katıldığı bir bağış etkinliğinde, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığında kendisinin görevde olması durumunda Moskova'yı bombalayacağını söylediği iddia edildi. Trump'ın tek hedefi Rusya da değildi. Eski başkanın Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Pekin'i de bombalayacağını söylediği öne sürüldü.

'BAĞIŞ İÇİN DE BASKI YAPIYOR' İDDİASI

WP'ye konuşan kaynaklar, bağış miktarlarının artırılması için Trump'ın iş insanlarına baskı yaptığını da öne sürdü. Etkinliklere katılan ve adının paylaşılmasını istemeyen bir iş insanı, genellikle Cumhuriyetçi Parti'ye 2 ila 3 milyon dolar bağış yaptığını belirtti. İş insanı, Trump'ın miktarı 25 ila 50 milyon dolara yükseltmemesi halinde "durumdan memnun olmayacağını söylediğini" ileri sürdü.

Trump'ın bağışçılara yüksek miktarda vergi indirimlerinin yanı sıra petrol projelerine altyapı onayı gibi vaatlerde bulunduğu savunuldu.