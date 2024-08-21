Donald Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk miting! Camın ardından vatandaşlara seslendi 

21 Ağustos 2024 23:23 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:51

Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu: Buz küpünün içinde donmuş gibi görünüyor

Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu: Buz küpünün içinde donmuş gibi görünüyor

ABD başkanlık seçimlerine iki buçuk aydan az bir süre kala, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da kendisine yönelik gerçekleşen suikast girişiminden sonra ilk kez bir mitingde halka seslendi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN HALKA SESLENDİ

Kuzey Carolina'da düzenlenen bu miting, Trump'a yönelik suikast girişiminden sonraki ilk büyük etkinlik oldu.

Artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan ek tedbirler dikkat çekerken, Trump konuşmasını sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi.

Trump, sahnede konuşurken kurşun geçirmez camın arkasında yer aldı.