Donald Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk miting! Camın ardından vatandaşlara seslendi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 23:23 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 23:51
Eski ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Carolina'daki mitingi esnasında saldırıya uğramasının ardından ilk mitingine çıktı. Kurşun geçirmez camın ardından vatandaşlara seslenen Trump için alınan önlemler dikkat çekti.
ABD başkanlık seçimlerine iki buçuk aydan az bir süre kala, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da kendisine yönelik gerçekleşen suikast girişiminden sonra ilk kez bir mitingde halka seslendi.
KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN HALKA SESLENDİ
Kuzey Carolina'da düzenlenen bu miting, Trump'a yönelik suikast girişiminden sonraki ilk büyük etkinlik oldu.
Artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan ek tedbirler dikkat çekerken, Trump konuşmasını sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi.
Trump, sahnede konuşurken kurşun geçirmez camın arkasında yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com