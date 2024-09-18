Donald Trump'tan suikast girişimine dair ilginç açıklamalar: Sadece önemli insanlar vurulur

18 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:15

Donald Trump ikinci kez suikast girişimine uğramasının ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, ''sadece önemli başkanların vurulduğunu'', rakibi Kamala Harris'ten ''çok güzel bir telefon'' aldığını söyledi.

ABD'nin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump​, ikinci kez kurtulduğu suikast girişiminin ardından hız kesmeden mitinglerine devam etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Florida​'da halka hitap eden Trump, ilginç açıklamalara imza attı. Suikast hakkında konuşan ABD'nin eski Başkanı, 'tehlikeli bir iş' olduğunu söyleyerek ''sadece önemli insanların vurulduğunu'' öne sürdü:

"Sonra da neden bana ateş edildiğini merak ediyorsunuz. Bilirsiniz, sadece önemli başkanlar vurulur."

Trump ayrıca, "suikast girişimi"nin ardından ABD Başkanı Joe Biden​ ile "çok güzel bir görüşme" yaptığını ve Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris​'ten "çok güzel bir telefon" aldığını kaydetti.

DONALD TRUMP'A 2. SUİKAST GİRİŞİMİ​

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

''ASLA PES ETMEYECEĞİM''

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Dün hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltilmişti.

Daha önce başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.