Donald Trump'tan Suriye için "Karışmayın" uyarısı

07 Aralık 2024 18:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:55

ABD'nin koltuğuna oturmak için hazırlanan seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Beşar Esad yönetiminin bulunduğu Şam'a doğru ilerleyişini sürdüren muhalifler için konuşan Trump uyarılarda bulundu.

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Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeler için ilk değerlendirmesini yaptı. Muhaliflerin Şam'a ilerleyişi hakkında konuşan Trump, "ABD orada olan bitene hiç karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Olayların gelişmesine izin verin. Müdahale etmeyin." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere dair dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) liderliğindeki silahlı grupların ilerleyişine ilişkin, ABD'nin bu savaşta yer almaması gerektiğini vurguladı.

"ESAD'I DEVİRMEK İÇİN BÜYÜK HAMLEYE HAZIRLANIYORLAR"

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, muhalif grupların Esad rejimini devirmek üzere büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Trump, "Suriye'deki muhalif savaşçılar, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi. Şimdi ise Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUSYA BU İLERLEYİŞİ DURDURAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Trump, Rusya’nın Ukrayna'daki savaşa odaklanmış olması nedeniyle Suriye'deki gelişmelere müdahale edemeyeceğini öne sürdü. "Rusya, Ukrayna'daki kayıpları nedeniyle Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor," diyen Trump, Rusya'nın Esad rejimini desteklemek için yıllardır çaba gösterdiğini hatırlattı.

Obama döneminde Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Trump, "Eski Başkan Obama, çöldeki kırmızı çizgiyi koruma taahhüdünü yerine getirmedi ve bu durum Rusya'nın devreye girmesiyle sonuçlandı," dedi.

"ABD BU İŞE KARIŞMAMALI"

Trump, ABD'nin Suriye'deki duruma müdahil olmaması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Açıklamasını şu sözlerle bitirdi: "Her halükarda, Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil ve Birleşik Devletler'in bununla hiçbir ilgisi olmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakın devam etsin, karışmayın."