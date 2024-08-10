Donald Trump'tan tehditkar sözler: 3. Dünya Savaşı’nı engelleme seçimi

10 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:52

ABD'de seçimler yaklaşıyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Montana eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i eleştirerek konuşmasına başlayan Trump, “Silahlarınızı elinizden almak, polisin fonlarını kesmek ve bir işgal süreci başlatarak sınırlarımıza milyonlarca insan getirmek istiyor. Bu, benim desteklediğim bir şey değil. Eminim ki sizin de desteklediğiniz bir şey değil. Bunlar, bu ülkedeki insanların çoğunun arzuladığı şeyler değil" dedi.

"KARŞI KARŞIYA GELMESEYDİM, HALA ADAY OLACAKTI"

Kamala Harris'e 'Çılgın Kamala' diye hitap eden Trump, Joe Biden’ı Beyaz Saray’dan çıkaracaklarını söyledi. Biden’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, “Kendisiyle bir tartışma programında karşı karşıya gelmeseydim, hala aday olacaktı. Neden o tartışma programına katıldım, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM, 3. DÜNYA SAVAŞI'NI ENGELLEME SEÇİMİ"

Kamala Harris’e karşı seçimleri kazanmanın daha kolay olacağını savunan Trump, "Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma, enflasyonu sona erdirme, sınır güvenliğimizi sağlama, saygınlığını yitirmiş ulusumuzu yeniden saygın hale getirme, 3. Dünya Savaşı'nı engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin önüne geçme meselesidir, çünkü aksi takdirde böyle bir krizle karşılaşacağız." dedi.

"ÜLKEMİZİ MAHVEDİYORLAR"

Yaklaşık 4 yıl boyunca, Joe Biden’ın 'zihinsel yetersizliği' nedeniyle Harris ve ekibinin, ultra-liberal gündemlerini ABD'ye dayatma ve 'ülkeyi mahvetme' fırsatı bulduklarını belirten Trump, "Ülkemizi mahvediyorlar. Joe Biden, tartışma programında kendini ifşa etti ve Kamala Harris de benzer şekilde tartışma programında veya programlarda ifşa olacak” dedi.