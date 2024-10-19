Donald Trump'tan Yahya Sinvar açıklaması: Barışı kolaylaştıracak

19 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:04

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Donald Trump, Yahya Sinvar'ın ölümünün Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" düşündüğünü ifade etti.

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ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Doanld Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Michigan'da ilk kez, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas​ lideri Yahya Sinvar​ hakkında konuştu.

Trump yöneltilen, "Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı" sorusuna, "Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

"İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ için "İyi iş çıkarıyor." ifadesini kullanan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da Netanyahu ile İsrail ordusunu "geri tutmaya çalışmakla" eleştirdi.

Biden'ın bunun tam aksini yapması gerektiğini savunan Trump, yakında Netanyahu'yu arayıp görüşmek istediğini de söyledi.